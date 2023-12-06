الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية

الجزائر - استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, اليوم الاربعاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية, الفريق أول محمد الغول, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "استقبل السيد الفريق أول السعيد شن?ريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة عشر للجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، المُكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين".

وأوضح نفس المصدر أنه "خلال هذا اللقاء الذي حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد التونسي, أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين", كما تبادلا "التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".وفي ختام اللقاء, تبادل الطرفان هدايا رمزية, يضيف البيان.