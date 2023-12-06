Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 12:11     الفئـة : الجـزائـر
إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

 الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023، من إحباط محاولات إدخال 13 قنطارا و 32 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع توقيف 70 تاجر مخدرات,  حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الحصيلة أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الارهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل اشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023, عديد العمليات التي اسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الارهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الارهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 70 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطارا و32 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 348758 قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 178 شخصا وضبطت 16 مركبة و118 مولدا كهربائيا و76 مطرقة ضغط وثلاثة (03) أجهزة للكشف عن المعادن و 30 قنطارا من خام الذهب والحجارة, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم "توقيف 30 شخصا وضبط 19 بندقية صيد و48227 لتر من الوقود وستة (06) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و20 قنطارا من مادة التبغ, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 78 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".

آخر تعديل على الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 12:31
كلـمات مفتـاحيــة :
إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 12:11     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.06

منجم غارا جبيلات : الشروع في انجاز الدراسات التقنية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية

23.12.06

جمارك: يوم اعلامي لتحسيس المتعاملين بضرورة التأكد من منشأ البضائع في اطار الاتفاقيات…

23.12.06

الصحراء الغربية: ندوة رقمية حول معتقلي "أكديم ازيك" لمطالبة الاحتلال المغربي بالإفراج…

23.12.06

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية

23.12.06

إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

23.12.06

وهران: إصدار قاموس في الفنون فرنسي-عربي

الأكثــر قـراءة

23.12.04

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

23.12.05

ندوة الإعلام والتحديات الراهنة: إشادة بـ "النقلة النوعية" التي شهدها قطاع الإعلام في…

23.12.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس البرنامج السنوي لنشاطات لجنة الدفاع الوطني

23.12.04

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية موزمبيق

23.12.04

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

23.12.04

المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة…