إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023، من إحباط محاولات إدخال 13 قنطارا و 32 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع توقيف 70 تاجر مخدرات, حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الحصيلة أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الارهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل اشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023, عديد العمليات التي اسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الارهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الارهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 70 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطارا و32 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 348758 قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 178 شخصا وضبطت 16 مركبة و118 مولدا كهربائيا و76 مطرقة ضغط وثلاثة (03) أجهزة للكشف عن المعادن و 30 قنطارا من خام الذهب والحجارة, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم "توقيف 30 شخصا وضبط 19 بندقية صيد و48227 لتر من الوقود وستة (06) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و20 قنطارا من مادة التبغ, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 78 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".