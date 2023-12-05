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رئيس الجمهورية يدعو إلى دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 13:43     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يدعو إلى دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار

الجزائر - دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في كلمة بمناسبة افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر العاصمة، تلاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأفارقة المشاركين في المؤتمر إلى تنسيق جهودهم من أجل دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال في المنظومات الاقتصادية للبلدان الإفريقية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا يتم من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الشباب الإفريقي، الذي وصل إلى مستويات عليا في مجال التحكم في التدفق المعلوماتي والمعرفي الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة.

كما نوه رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك في هذا المجال الهام، لاسيما من خلال المبادرة بإنشاء ورشة مفتوحة للحوار والتشاور، تعنى برسم السياسات ومناهج العمل الهادفة إلى تثمين قدرات الشباب الإفريقي الابتكارية، وإلى استقطاب الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية من المهجر، عبر العمل على إدماجها ضمن المشاريع التنموية في البلدان الإفريقية، مع مراعاة وحفظ المكانة المهنية والعلمية للأدمغة المهاجرة العائدة إلى بلدانها للمساهمة في جهود التنمية المحلية.

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رئيس الجمهورية يدعو إلى دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 13:43     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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