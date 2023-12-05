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رئيس الجمهورية يدعو إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدعم جهود التنمية في إفريقيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 12:42     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يدعو إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدعم جهود التنمية في إفريقيا

الجزائر - دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، في كلمة بمناسبة افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، تلاها نيابة عنه الوزير الاول، نذير العرباوي، إلى تحفيز الإبداع والابتكار في إفريقيا من أجل زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بما يمكن من تعزيز استقلال القرار السياسي والاقتصادي.

وركز الرئيس تبون على إبراز دور المؤسسات الناشئة في إفريقيا على رفع التحديات التنموية، في ظل بيئة اقتصادية تنافسية تؤهلها لفسح المجال للمبادرات وتعزيز التعاون القاري في مجال اقتصاد المعرفة وتحسين مناخ الأعمال والابتكار.

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وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية إلى التحدي الضخم الذي تشكله نسب البطالة المرتفعة التي تسجلها القارة الإفريقية، في حين أنها تسجل في ذات الوقت أعلى المعدلات العالمية في نسب الفئات الشابة، داعيا إلى ضرورة الاعتماد على ريادة الأعمال المستندة على الابتكار، كأحد أهم آليات التصدي لإشكالية التشغيل، مما يحتم على الحكومات الإفريقية أن تولي الدعم الكامل للشركات الناشئة التي أثبتت قدرتها على الدفع باقتصاديات عديدة في أوروبا وآسيا إلى مستويات عالية من النجاعة الاقتصادية وخلق الثورة وتهيئة أسس التنمية المستدامة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 12:58
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رئيس الجمهورية يدعو إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدعم جهود التنمية في إفريقيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 12:42     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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