المجلس الشعبي الوطني: لجنة التربية والتعليم العالي تستمع إلى ممثلي ثلاث نقابات قطاعية

الجزائر - عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص للاستماع الى ممثلي ثلاث نقابات قطاعية، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن النقابة الوطنية المستقلة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، المجلس الوطني المستقل لمدراء الثانويات والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.

وبالمناسبة، ذكر رئيس اللجنة، معمر عمر، أن الهدف من هذه الاجتماعات هو "تكوين صورة واضحة عن أهم انشغالات عمال وموظفي القطاعات ذات الصلة بنطاق تخصص اللجنة وإعداد تقارير ترفع للجهات الوصية وكذا إشراك هذه القطاعات في كل ما يتعلق بدراسة مشاريع القوانين الخاصة بها".

ولدى تناوله الكلمة، قدم ممثل نقابة الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية جملة من الملاحظات والاقتراحات تمحورت حول "ضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالقطاع بهدف التكفل بالوضعيات المستجدة" مع "فتح مجال الترقيات والتوظيف ليشمل التخصصات القريبة من تخصص الشريعة الإسلامية وإعداد قانون توجيهي لضبط القطاع وقانون خاص بالجمعيات الدينية".

من جهته، رفع ممثل نقابة مدراء الثانويات بعض الانشغالات تمثلت في "اعتماد مبدأ المرونة في تسيير ميزانيات المؤسسات التربوية والتفكير في إيجاد طريقة لتقليص الهوة بين مناهج التعليم الثانوي في مستوياته النهائية مع المستويات الأولى في الجامعة وإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي القطاع"، مثلما أشار إليه البيان.

بدوره، طرح ممثل نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني جملة من الانشغالات تلخصت في ضرورة "إعادة النظر في توزيع الخريطة التربوية والإدارية بالمؤسسات وتوفير الوسائل التعليمية والتجهيزات وتوسيع نطاق الحوار بين مختلف الفاعلين في القطاع".