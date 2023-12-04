فيروس فقدان المناعة المكتسبة: الرد الوطني سمح بتحقيق تقدم ملموس -

وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي أمين شيخي -

وزارة الثقافة والفنون: فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2024 -

فئة ذوي الإحتياجات الخاصة لها مكانة هامة في المنظومة القانونية للبلاد -

الهيئة الوطنية لترقية الطفولة تطلق تطبيقة جديدة لتعزيز حماية الطفولة -

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر -

غزة: إرتقاء أكثر من 30 شهيدا في قصف إستهدف منازل في حيي الزيتون والشجاعية -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني -

تمويل المشاريع الفلاحية: وزارة الفلاحة توقع إتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك -

اختتام الدورة العادية ال71 للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب -

وزارة الداخلية تعلن عن انطلاق التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان -

وفاة المصور الصحفي أمين شيخي -

المستثمرات الفلاحية في الجنوب: عدة تسهيلات لتوفير الكهرباء والمياه بهدف تطوير الزراعات الإستراتيجية -

الأغواط: المقاومة الشعبية تذكرنا بتضحيات أبطال حطموا كبرياء المستعمر -

تربية المائيات في المياه العذبة: تسطير هدف انتاج 3000 طن من الأسماك في 2024 -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب -

سونلغاز: فتح الأظرفة الخاصة بمشروع سولار 1000 ميغاواط -

المنافسات الإفريقية للأندية: أصحاب الزي الأحمر والأسود يؤكدون بجنوب افريقيا، وشباب بلوزداد يتعثر بغانا -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون المالية 2024 -