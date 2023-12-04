رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

و جاء في البيان: "بإقتراح من السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1445 الموافق لـ4 ديسمبر 2023, حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر
بالولايات, شملت ما يلي:
- تحويل 201 رئيس دائرة.
- ترقية 56 إطارا لشغل منصب رئيس دائرة من بينهم 8 إطارات نسوية.
- إنهاء مهام 23 رئيس دائرة.
و يهدف هذا الإجراء إلى "إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي من خلال تعزيز دور رؤساء الدوائر في متابعة وتنشيط وتنسيق عمل البلديات ومختلف المصالح التقنية للدولة على مستوى إقليم الدائرة بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية وبالشكل الذي يستجيب لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية".