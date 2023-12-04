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رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 17:24     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، بإقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان: "بإقتراح من السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1445 الموافق لـ4 ديسمبر 2023, حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

بالولايات, شملت ما يلي:

- تحويل 201 رئيس دائرة.

- ترقية 56 إطارا لشغل منصب رئيس دائرة من بينهم 8 إطارات نسوية.

- إنهاء مهام 23 رئيس دائرة.

و يهدف هذا الإجراء إلى "إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي من خلال تعزيز دور رؤساء الدوائر في متابعة وتنشيط وتنسيق عمل البلديات ومختلف المصالح التقنية للدولة على مستوى إقليم الدائرة بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية وبالشكل الذي يستجيب لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية".

آخر تعديل على الإثنين, 04 ديسمبر 2023 17:37
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رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 17:24     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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