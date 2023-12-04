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وفاة المصور الصحفي أمين شيخي

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 14:56     الفئـة : الجـزائـر
وفاة المصور الصحفي أمين شيخي

الجزائر- انتقل إلى رحمة الله، اليوم الاثنين بمستشفى تيبازة، المصور الصحفي أمين شيخي عن عمر ناهز 51 سنة إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به، حسب ما علم لدى أقاربه.

وقد عمل الراحل أمين شخي مصورا صحفيا بعدة صحف ومواقع إعلامية وطنية.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة القليعة بولاية تيبازة.

آخر تعديل على الإثنين, 04 ديسمبر 2023 15:33
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وفاة المصور الصحفي أمين شيخي
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 14:56     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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