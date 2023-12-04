وزارة الداخلية تعلن عن انطلاق التسجيلات للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان -

وفاة المصور الصحفي أمين شيخي -

المستثمرات الفلاحية في الجنوب: عدة تسهيلات لتوفير الكهرباء والمياه بهدف تطوير الزراعات الإستراتيجية -

الأغواط: المقاومة الشعبية تذكرنا بتضحيات أبطال حطموا كبرياء المستعمر -

تربية المائيات في المياه العذبة: تسطير هدف انتاج 3000 طن من الأسماك في 2024 -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب -

سونلغاز: فتح الأظرفة الخاصة بمشروع سولار 1000 ميغاواط -

المنافسات الإفريقية للأندية: أصحاب الزي الأحمر والأسود يؤكدون بجنوب افريقيا، وشباب بلوزداد يتعثر بغانا -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون المالية 2024 -

مجلس الأمن: مشاورات مغلقة حول الوضع المأساوي بغزة في ضوء استئناف عدوان الاحتلال الصهيوني -

فلاحة: خلق أقطاب كبرى لتطوير الشعب الإستراتيجية في الجنوب -

انطلاق أشغال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بالجنوب -

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي جمال بوكرشة -

عطاف يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا -

فلسطين: جيش الاحتلال يصعد من عدوانه في قطاع غزة ويستهدف الأماكن الأكثر اكتظاظا -

التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الإعلام الوطني ستعطي دفعا قويا لمهنة الصحافة -

معرض لبيع المنتجات الحرفية اليدوية لذوي الإحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة -

رئيس الجمهورية يشرف على حفل تسليم جائزة الصحفي المحترف -

صدور القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والالكترونية وبالنشاط السمعي البصري في الجريدة الرسمية -