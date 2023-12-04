وفاة المصور الصحفي أمين شيخي

وقد عمل الراحل أمين شخي مصورا صحفيا بعدة صحف ومواقع إعلامية وطنية.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة القليعة بولاية تيبازة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- انتقل إلى رحمة الله، اليوم الاثنين بمستشفى تيبازة، المصور الصحفي أمين شيخي عن عمر ناهز 51 سنة إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به، حسب ما علم لدى أقاربه.
وقد عمل الراحل أمين شخي مصورا صحفيا بعدة صحف ومواقع إعلامية وطنية.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة القليعة بولاية تيبازة.