المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقدم عرضا أمام اللجنة المختصة

الجزائر - استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, الى عرض قدمه المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات, عبد المجيد بلقاسمي, الذي أكد انخراط الديوان في رقمنة كل مسار عملية التسجيل للامتحانات النهائية.

وخلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة, أكد السيد بلقاسمي أن الديوان "انخرط في مسار التحول الرقمي, وهو ما تجسد في عملية التحضير والتسجيل للامتحانات النهائية (دورة 2024)", مبرزا أن "التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا تمت بصفة رقمية، سواء بالنسبة للمترشحين النظاميين أو الأحرار".

وعلى غرار العملية الإدارية, تم رقمنة دفع حقوق المشاركة في الامتحانات عبر البطاقة الذهبية, تفعيلا لسياسة "صفر ورق" في كل مراحل الامتحان.