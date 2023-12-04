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المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقدم عرضا أمام اللجنة المختصة

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 14:52     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, الى عرض قدمه المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات, عبد المجيد بلقاسمي, الذي أكد انخراط الديوان في رقمنة كل مسار عملية التسجيل للامتحانات النهائية.

وخلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة, أكد السيد بلقاسمي أن الديوان "انخرط في مسار التحول الرقمي, وهو ما تجسد في عملية التحضير والتسجيل للامتحانات النهائية (دورة 2024)", مبرزا أن "التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا تمت بصفة رقمية، سواء بالنسبة للمترشحين النظاميين أو الأحرار".

وعلى غرار العملية الإدارية, تم رقمنة دفع حقوق المشاركة في الامتحانات عبر البطاقة الذهبية, تفعيلا لسياسة "صفر ورق" في كل مراحل الامتحان.

وفي السياق ذاته, أوضح السيد بلقاسمي أن المديرية الفرعية للبكالوريا التابعة للديوان "تحرص على ضبط رزنامة الامتحانات والمخططات الزمنية لسير مختلف المراكز  والنظر في التجميع والتصحيح والإغفال إلى غاية إعلان النتائج"، كما أن الديوان "يتولى عملية تحضير وطبع أوراق الإجابات لتحقيق تسيير كلي لهذه الامتحانات".

آخر تعديل على الإثنين, 04 ديسمبر 2023 15:34
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المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقدم عرضا أمام اللجنة المختصة
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 14:52     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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