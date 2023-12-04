المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقدم عرضا أمام اللجنة المختصة

وخلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة, أكد السيد بلقاسمي أن الديوان "انخرط في مسار التحول الرقمي, وهو ما تجسد في عملية التحضير والتسجيل للامتحانات النهائية (دورة 2024)", مبرزا أن "التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا تمت بصفة رقمية، سواء بالنسبة للمترشحين النظاميين أو الأحرار".
وعلى غرار العملية الإدارية, تم رقمنة دفع حقوق المشاركة في الامتحانات عبر البطاقة الذهبية, تفعيلا لسياسة "صفر ورق" في كل مراحل الامتحان.
وفي السياق ذاته, أوضح السيد بلقاسمي أن المديرية الفرعية للبكالوريا التابعة للديوان "تحرص على ضبط رزنامة الامتحانات والمخططات الزمنية لسير مختلف المراكز والنظر في التجميع والتصحيح والإغفال إلى غاية إعلان النتائج"، كما أن الديوان "يتولى عملية تحضير وطبع أوراق الإجابات لتحقيق تسيير كلي لهذه الامتحانات".