رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكدت السيدة ايماني داود عبود أن المحادثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية كانت "ممتازة", مشيدة باستضافة الجزائر لأشغال المحكمة الإفريقية على مدار شهر كامل.

وتابعت قائلة: "جئت خصيصا لأعبر للسيد الرئيس عن شكرنا وامتناننا له شخصيا ولكل الشعب الجزائري لحسن الضيافة التي حظينا بها طوال مدة اقامتنا بالجزائر".

وأكدت رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب أن رئيس الجمهورية عبر خلال هذا اللقاء عن "اعتزازه باحتضان الجزائر لأشغال المحكمة الإفريقية وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لهذه الهيئة", مشيرة الى أن الجزائر "من بين أولى البلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي التي تقدم الدعم للمحكمة الافريقية".

وأضافت بأن الرئيس تبون جدد بالمناسبة "دعمه الدائم" للمحكمة, مبرزة بأنها ستنقل للاتحاد الافريقي والمحكمة الافريقية "دعم الجزائر المتواصل والدائم".