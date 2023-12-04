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رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 14:20     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب, السيدة ايماني داود عبود.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكدت السيدة ايماني داود عبود أن المحادثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية كانت "ممتازة", مشيدة باستضافة الجزائر لأشغال المحكمة الإفريقية على مدار شهر كامل.

وتابعت قائلة: "جئت خصيصا لأعبر للسيد الرئيس عن شكرنا وامتناننا له شخصيا ولكل الشعب الجزائري لحسن الضيافة التي حظينا بها طوال مدة اقامتنا بالجزائر".

وأكدت رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب أن رئيس الجمهورية عبر خلال هذا اللقاء عن "اعتزازه باحتضان الجزائر لأشغال المحكمة الإفريقية وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لهذه الهيئة", مشيرة الى أن الجزائر "من بين أولى البلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي التي تقدم الدعم للمحكمة الافريقية".

وأضافت بأن الرئيس تبون جدد بالمناسبة "دعمه الدائم" للمحكمة, مبرزة بأنها ستنقل للاتحاد الافريقي والمحكمة الافريقية "دعم الجزائر المتواصل والدائم".

وخلصت الى التأكيد أنه "بعد شهر من أشغال المحكمة التي كللت بالنجاح, كان من المهم لقائي بالسيد الرئيس للاستفادة من حكمته", معربة عن سعادتها بمواصلة العمل مع الجزائر.

آخر تعديل على الإثنين, 04 ديسمبر 2023 15:58
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 14:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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