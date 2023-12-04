وجاء في البيان: "تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية إلى عائلة الصحفي بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية جمال بوكرشة وإلى كافة الأسرة الإعلامية بأخلص التعازي وعظيم المواساة، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي جمال بوكرشة
أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 09:54 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أعربت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية عن خالص تعازيها وعظيم مواساتها إلى عائلة الفقيد وإلى كافة الأسرة الإعلامية إثر وفاة الصحفي بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية جمال بوكرشة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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