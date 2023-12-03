عطاف يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا -

فلسطين: جيش الاحتلال يصعد من عدوانه في قطاع غزة ويستهدف الأماكن الأكثر اكتظاظا -

التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة لإعلام الوطني ستعطي دفعا قويا لمهنة الصحافة -

رئيس الجمهورية يشرف على حفل تسليم جائزة الصحفي المحترف -

صدور القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والالكترونية وبالنشاط السمعي البصري في الجريدة الرسمية -

المحكمة الجنائية الدولية تحقق في اعتداءات المستوطنين الصهاينة بحق الفلسطينيين -

كأس إفريقيا للأمم للسيدات/بوروندي-الجزائر: مهمة سهلة للاعبات الجزائريات -

كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم: اتحاد الجزائر يفوز امام سوبر سبور (2-0) -

عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة -

تعيين قارة محمد هشام رئيسا جديدا للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات -

بوغالي يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا -

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ورشة تقييمية وتحسيسية حول حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة -

ذوي الاحتياجات الخاصة: نشاطات تربوية واحتفالية و توزيع مساعدات عبر ولايات الوسط -

فلسطين: ارتفاع وتيرة القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي -

الندوة ال47 للإيكوكو: نجاح الأشغال وتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -

رئيس الجمهورية يعلن عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني -

الصحفي الرياضي في الإذاعة الوطنية جمال بوكرشة في ذمة الله -

الندوة ال47 لأوكوكو تجدد دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير والاستقلال -

جائزة الصحفي المحترف: رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات -