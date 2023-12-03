وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات التي تربط بين الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة, حيث أعرب الطرفان عن "اعتزازهما بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من رصيد ثوري ونضالي ثري وثمين صقل هوية البلدين ووحد مواقفهما في نصرة المظلومين وعزز من جهودهما المشتركة في إعلاء تطلعات القارة الافريقية على الساحة الدولية".
عطاف يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا
أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 18:58 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الاحد, الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا, فيكيل مبالولا, بمعية الوفد المرافق له في الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر, حسب ما افاد به بيان للوزارة.
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