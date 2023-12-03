رئيس الجمهورية يشرف على حفل تسليم جائزة الصحفي المحترف

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة), على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة.

وقد خصصت هذه الطبعة لمواضيع "الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي"، "الجزائر الجديدة : تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية" وكذا "الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية".

و في فئة الصحافة المكتوبة، نالت الجائزة الأولى سامية بولعلوة من جريدة الحوار, والجائزة الثانية الصحفية أسيا بوستة من جريدة "أوريزن"، أما الجائزة الثالثة فعادت الى لامية حرزلاوي من جريدة الفجر.

أما في فئة الإعلام التلفزيوني فقد نال الجائزة الاولى الصحفي سفيان مقنين والجائزة الثانية الصحفي عمار حلاس والمرتبة الثالثة الصحفية نذيرة أراو من المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

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وعن فئة الإعلام الاذاعي فقد توج بالجائزة الأولى مناصفة كل من الصحفية اكرام تشتيوي ومحمد الامين بدري من المؤسسة الوطنية للإذاعة فيما حازت على الجائزة الثانية الصحفية ايمان جامع من إذاعة ميلة أما الجائزة الثالثة فقد عادت للصحفية نورة سايحي من القناة الاذاعية الثانية.

وفي الإعلام الالكتروني, توج بالجائزة الاولى مناصفة كل من الصحفيين علي قطاف وبشير بونوبة من الجريدة الالكترونية الشباب "تي.في", وتوج بالجائزة الثانية احمد قسيطة من الجريدة الالكترونية "لاباتري نيوز"، أما الثالثة فعادت للصحفي عبد الحكيم بلغيث من وكالة الأنباء الجزائرية.

كما تم بمناسبة هذا الحفل تكريم رئيس لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة السيد بلقاسم أحسن جاب الله وأعضاء لجنة التحكيم.

وتم أيضا منح عدد من الشهادات التشجيعية لعدد من الاعلاميين العاملين بمختلف وسائل الاعلام الوطنية.

وفي ختام الحفل, كرم منتسبو قطاع الإعلام الرئيس تبون نظير دعمه لقطاع الإعلام والصحافة، حيث سلم هذا التكريم رئيس لجنة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة.

يذكر أن مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف جرت بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة الى جانب مسؤولي مؤسسات إعلامية وطنية وضيوف من الإعلاميين العرب.