المحكمة الدستورية: عسلاوي تستقبل المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان

الجزائر- استقبلت عضو المحكمة الدستورية, ليلى عسلاوي, يوم الأحد, المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان, ماري لولور, التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, حسب ما أورده بيان للمحكمة.

وبالمناسبة, أكدت السيدة عسلاوي أن "الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر ترمي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في البلاد والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها", منوهة بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان.

كما ذكرت عضو المحكمة الدستورية جل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.