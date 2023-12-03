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رئيس الجمهورية يعلن عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 13:53     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعلن عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني

الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني كشكل من أشكال الدعم غير المباشر.

ولدى إشرافه على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، كشف الرئيس تبون في كلمة قرأها نيابة عنه وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، عن اتخاذ "جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني كشكل من أشكال الدعم غير المباشر".

ومن بين هذه التدابير، ذكر رئيس الجمهورية "تخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذا تخفيض الرسم على القيمة المضافة، على أن تحدد نسبتها والتدابير المتعلقة بها في قانون المالية التكميلي".

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كما قرر رئيس الجمهورية "تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 و36 بالمائة مع زيادة طاقتها وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة".

وأعلن عن إطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب بأسماء الصحفيين الرياضيين وكذا تخفيض أسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحفيين الرياضيين لتغطية المنافسات الإفريقية.

وبذات المناسبة، قرر الرئيس تبون تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد "دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة" وإعداد "تصور لتنظيم سوق الإشهار"، إلى جانب تكليف وزير الاتصال بـ "إيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج".

 

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رئيس الجمهورية يعلن عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 13:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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