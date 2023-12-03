الصحفي الرياضي في الإذاعة الوطنية جمال بوكرشة في ذمة الله

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله اليوم الاحد، الصحفي الرياضي السابق في الإذاعة الوطنية (القناة الثالثة)، جمال بوكرشة، عن عمر ناهز ال67 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علم لدى مقربيه.

وسخر المرحوم ، جمال بوكرشة، المولود بتاريخ 7 يوليو 1956 كل حياته المهنية للعمل في القسم الرياضي للقناة الاذاعية الثالثة كصحفي ومحقق، حيث تميز فيها بتغطيته لما يقل عن 13 طبعة من نهائيات كاس افريقيا للأمم لكرة القدم.

ويملك فقيد الصحافة الرياضية الوطنية سجلا حافلا، تكفل خلاله بتغطيته وتنشيطه العديد من الحصص الرياضية في كرة القدم وفي عديد الاختصاصات الرياضية الأخرى على غرار طواف الجزائر الدولي للدراجات والملاكمة.

وبالإضافة الى عمله كإعلامي، شغل المرحوم جمال بوكرشة كذلك منصب محلل رياضي بالتلفزيون الجزائري.