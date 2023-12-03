وقد خصصت هذه الطبعة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لمواضيع "الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي"، "الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية" وكذا "الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية".
جائزة الصحفي المحترف: رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات
أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 12:26 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - وصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد إلى المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، للإشراف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة.
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