Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جائزة الصحفي المحترف: رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات

  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 12:26     الفئـة : الجـزائـر
جائزة الصحفي المحترف: رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات

الجزائر - وصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد إلى المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، للإشراف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة.

وقد خصصت هذه الطبعة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لمواضيع "الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي"، "الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية" وكذا "الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية".

كلـمات مفتـاحيــة :
جائزة الصحفي المحترف: رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات
  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 12:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.03

رئيس الجمهورية يعلن عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني

23.12.03

رئيس الجمهورية يشرف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

23.12.03

هواوي الجزائر تكرم الفائزين في الطبعة ال9 لبرنامج تطوير المواهب الشابة

23.12.03

الصحفي الرياضي في الإذاعة الوطنية جمال بوكرشة في ذمة الله

23.12.03

الندوة ال47 لأوكوكو تجدد دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير والاستقلال

23.12.03

جائزة الصحفي المحترف: رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات

الأكثــر قـراءة

23.11.30

رئيس الجمهورية يشرف على إطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي بولاية تندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى ولاية تندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي حاشد بولاية تندوف

23.11.30

ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": الدعوة إلى رفع دعاوى جزائية لدى المحكمة الجنائية الدولية…

23.12.01

المشاركة القوية للجزائر في ندوة أوكوكو تؤكد موقفها الثابت لصالح القضية الصحراوية

23.12.01

وزير التربية يترأس ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي