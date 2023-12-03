رئيس الجمهورية يعلن عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني -

رئيس الجمهورية يشرف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف -

الصحفي الرياضي في الإذاعة الوطنية جمال بوكرشة في ذمة الله -

الندوة ال47 لأوكوكو تجدد دعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير والاستقلال -

جائزة الصحفي المحترف: رئيس الجمهورية يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات -

السيد بلمهدي يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان -

مكتب المجلس الشعبي الوطني يثمن مخرجات زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف -

فلسطين: قرابة 1700 اعتداء نفذه الاحتلال ومستوطنوه خلال شهر نوفمبر المنصرم -

زيارة رئيس الجمهورية لتندوف: أهمية القيمة المضافة الواجب استحداثها في النشاطات المنجمية -

فن تشكيلي: ابداعات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض بالجزائر -

الرابطة الأولى: أ. الشلف يرتقي للمرتبة الرابعة، ش. القبائل تطيح بـ''الحمراوة'' -

التجمع الوطني الديمقراطي يشيد بتعليمات رئيس الجمهورية للتكفل بانشغالات المواطنين -

المؤتمر الرابع لأمراض النساء والتوليد: اتصالات الجزائر تبث عمليات جراحية على المباشر -

الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين: ممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية في ظرف سنتين -

تواصل المسيرات الاحتجاجية في العواصم العالمية تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة -

التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي ستعمل على تفعيل دور المينورسو -

عون يحث المؤسسات الاقتصادية على مواكبة تحولات الاقتصاد الوطني -

الندوة 47 ل (أوكوكو): الجزائر تجدد موقفها الثابت تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره -

كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم/سوبر سبور - اتحاد الجزائر: العاصميون من أجل التأكيد -