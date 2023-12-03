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السيد بلمهدي يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 12:13     الفئـة : الجـزائـر
السيد بلمهدي يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وفي تصريح لها بالمناسبة، عبرت السيدة لولور عن "اطمئنانها لما وصلت إليه الجزائر في مجال الحقوق والحريات"، مشيدة في نفس الوقت بجهود السلطات العمومية الجزائرية التي سهلت لها مهمتها --كما قالت-- منذ وصولها إلى أرض الوطن.

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السيد بلمهدي يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
  أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 12:13     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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