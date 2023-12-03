وفي تصريح لها بالمناسبة، عبرت السيدة لولور عن "اطمئنانها لما وصلت إليه الجزائر في مجال الحقوق والحريات"، مشيدة في نفس الوقت بجهود السلطات العمومية الجزائرية التي سهلت لها مهمتها --كما قالت-- منذ وصولها إلى أرض الوطن.
السيد بلمهدي يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
أدرج يـوم : الأحد, 03 ديسمبر 2023 12:13 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
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