السيد بلمهدي يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.