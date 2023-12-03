مكتب المجلس الشعبي الوطني يثمن مخرجات زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف

الجزائر - ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني مخرجات زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية تندوف، والتي أسفرت عن نتائج "ستعطي بارقة أمل لساكنة هذه الولاية الجنوبية"، حسب ما أورده اليوم الاحد بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، وخلال ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس، أمس السبت، ثمن على وجه الخصوص "وضع حجر الأساس لبناء مصنع لمعالجة خام الحديد وبناء مدينة منجمية لاستغلال غارا جبيلات"، لافتا إلى أهمية هذه المشاريع ذات البعد الاستراتيجي وانعكاساتها الإيجابية على سكان هذه الولاية.

وفي سياق آخر، كشف السيد بوغالي عن "خطوة بادرت بها الجزائر التي تترأس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتتمثل في توجيه رسالة إلى الأعضاء تدعوهم فيها الى التحرك لوقف العدوان الصهيوني على غزة ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني والقيام بجهود مستمرة لتأكيد مسؤولية الاحتلال الصهيوني عنها".

وأوضح السيد بوغالي أن هذه الرسالة تدعو أيضا الى "التحرك أمام مختلف الهيئات الإقليمية والدولية لوضع حد لسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الوضع في فلسطين والتصدي لتمادي الاحتلال الصهيوني في ممارسة إجرامه باستئناف العدوان والقصف".

وعلى صعيد الأشغال، درس المكتب "اقتراح قانون يعدل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية واقتراح قانون يتعلق بقانون البناء"، بالإضافة إلى "برامج وأنشطة اللجان الدائمة"، واستمع إلى عرض عن "تنفيذ ميزانية المجلس لسنة 2023 بما في ذلك النفقات المتعلقة بتنظيم الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وفي الأخير، درس المكتب "مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024، إلى جانب قضايا إدارية متفرقة".