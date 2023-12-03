التجمع الوطني الديمقراطي يشيد بتعليمات رئيس الجمهورية للتكفل بانشغالات المواطنين

الجزائر - أشاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، بالتعليمات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الحكومة من أجل التكفل بانشغالات المواطنين ومواصلة دعم الفئات الهشة.

وفي بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة الأمين العام، مصطفى ياحي، أثنى الحزب على "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الحكومة للتكفل بانشغالات المواطنين ومواصلة دعم الدولة للفئات الهشة بهدف حماية القدرة الشرائية".

كما ثمن "الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية بدفع عجلة الاستثمار لخلق ديناميكية جديدة وسلاسة في إنجاز المشاريع الاقتصادية، وذلك عبر استكمال النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما إصدار قانون العقار الاقتصادي" وكذا "تقديم التسهيلات اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم مع ضمان الشفافية في دراسة ملفاتهم".

من جهة أخرى، نوه الحزب بجهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن بمختلف أسلاكها في "حماية الأشخاص والممتلكات والتصدي لكافة أشكال التهريب والإجرام العابر للحدود ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تستهدف النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية والسلامة الترابية".

وعلى الصعيد الخارجي، شجب الحزب "الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني"، داعيا أحرار العالم الى "التحرك لوقف هذا العدوان".