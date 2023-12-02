اختتام أشغال الندوة الفكرية حول "الإعلام والتحديات الراهنة" بالجزائر العاصمة

الجزائر- اختتمت ظهر اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) أشغال الندوة الفكرية حول ''الاعلام والتحديات الراهنة"، المنظمة من قبل وزارة الاتصال.

وقد تم بالمناسبة تكريم مجموعة من المؤسسات الاعلامية، من بينها وكالة الأنباء الجزائرية، بمنحها شهادة "الريادة الاعلامية", الى جانب مجموعة من الصحفيين بشهادة "التميز الاعلامي" نظير جهودهم طيلة مسارهم المهني وكذا استذكار إعلاميين وافتهم المنية وتركوا بصمتهم في عالم الصحافة الوطنية.

وموازاة مع إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تم تكريم عدد من الصحفيين الذين يزاولون المهنة رغم الصعاب التي تواجههم.

كما تم بنفس المناسبة تكريم الإعلام الفلسطيني وبصفة خاصة كلا من مراسل التلفزيون الجزائري, وسام أبو زيد, ومراسل الإذاعة الجزائرية من غزة, خضر الزعنون, عرفانا لجهودهما في تغطية العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني ونقل وقائع الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش الصهيوني ضد المواطنين العزل، لاسيما منهم الأطفال والنساء.

وتجدر الاشارة الى أن الندوة التي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عرفت إلقاء عدة محاضرات وتنظيم ورشات حول الصحافة الورقية والصحافة الالكترونية ودور هيئات الضبط في الارتقاء بالعمل الصحفي وأخلاقيات المهنة.