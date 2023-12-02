Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اختتام أشغال الندوة الفكرية حول "الإعلام والتحديات الراهنة" بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 02 ديسمبر 2023 16:09     الفئـة : الجـزائـر
اختتام أشغال الندوة الفكرية حول &quot;الإعلام والتحديات الراهنة&quot; بالجزائر العاصمة

الجزائر- اختتمت ظهر اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) أشغال الندوة الفكرية حول ''الاعلام والتحديات الراهنة"، المنظمة من قبل وزارة الاتصال.

وقد تم بالمناسبة تكريم مجموعة من المؤسسات الاعلامية، من بينها وكالة الأنباء الجزائرية، بمنحها شهادة "الريادة الاعلامية", الى جانب مجموعة من الصحفيين بشهادة "التميز الاعلامي" نظير جهودهم طيلة مسارهم المهني وكذا استذكار إعلاميين وافتهم المنية وتركوا بصمتهم في عالم الصحافة الوطنية.

وموازاة مع إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تم تكريم عدد من الصحفيين الذين يزاولون المهنة رغم الصعاب التي تواجههم.

كما تم بنفس المناسبة تكريم الإعلام الفلسطيني وبصفة خاصة كلا من مراسل التلفزيون الجزائري, وسام أبو زيد, ومراسل الإذاعة الجزائرية من غزة, خضر الزعنون, عرفانا لجهودهما في تغطية العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني ونقل وقائع الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش الصهيوني ضد المواطنين العزل، لاسيما منهم الأطفال والنساء.

وتجدر الاشارة الى أن الندوة التي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عرفت إلقاء عدة محاضرات وتنظيم ورشات حول الصحافة الورقية والصحافة الالكترونية ودور هيئات الضبط في الارتقاء بالعمل الصحفي وأخلاقيات المهنة.

وجاءت هذه الندوة تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل عام، والذي تم تأجيل الاحتفالية الخاصة به هذه السنة بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

آخر تعديل على السبت, 02 ديسمبر 2023 17:37
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
https://www.aps.dz/ar/algerie/152834-2023-12-02-15-31-11#sigProIdaaa7cdcd4d
اختتام أشغال الندوة الفكرية حول "الإعلام والتحديات الراهنة" بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 02 ديسمبر 2023 16:09     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.02

جمارك: تكريم الأعوان الذين حجزوا كميات معتبرة من المخدرات بتيارت ومستغانم

23.12.02

اليوم الوطني للصحافة: الإشادة بتعاطي الإعلام الجزائري مع القضية الفلسطينية

23.12.02

قوجيل يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا

23.12.02

جمعيات جزائرية تدعو الى تعزيز التضامن مع القضيتين الصحراوية والفلسطينية

23.12.02

الكشافة الاسلامية الجزائرية تشارك بباريس في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتربية الكشفية

23.12.02

الرئيس التركي: مجازر الكيان الصهيوني في غزة دخلت التاريخ بوصفها "وصمة عار"

الأكثــر قـراءة

23.11.30

رئيس الجمهورية يشرف على إطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي بولاية تندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى ولاية تندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي حاشد بولاية تندوف

23.11.30

ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": الدعوة إلى رفع دعاوى جزائية لدى المحكمة الجنائية الدولية…

23.11.30

رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف

23.11.30

رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لمشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات