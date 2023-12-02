السفير الفلسطيني بالجزائر ينوه بدور الإعلام الجزائري في مواجهة الدعاية الصهيونية والغربية

الجزائر - نوه سفير دولة فلسطين بالجزائر، السيد فايز أبوعيطة، يوم السبت بالجزائر العاصمة، بدور الاعلام الجزائري في دحض ومواجهة الدعاية الاعلامية الصهيونية والغربية حول حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لاسيما بقطاع غزة من عدوان غاشم وابادة جماعية.

وأكد السفير ابوعيطة في تصريح لوأج، على هامش اشغال ندوة فكرية حول "الاعلام والتحديات الراهنة"، نظمتها وزارة الاتصال بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال''، أن "دور الاعلام الجزائري في مواجهة الرواية الاعلامية الصهيونية والغربية حول حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لاسيما بقطاع غزة من عدوان غاشم وابادة جماعية، دور بارز وهام".

ومن ذات المنظور، اكد السفير الفلسطيني، أن العمل الذي تقوم به وكالة الانباء الجزائرية (وأج)، "يشكل فعليا فضحا صارخا للرواية الصهيونية والغربية حول حقيقة ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من عدوان"، مبرزا أن "تبني وأج للقضية الفلسطينية هو تبني قائم على مهنية واحترافية تكشف زيف ما تحاول وسائل الاعلام الغربية الترويج له".

واعتبر في ذات الشأن، أن تنظيم وزارة الاتصال لهذه الندوة الفكرية يأتي في سياق الأحداث التي يعيش الشعب الفلسطيني على وقعها اليوم وهو يتعرض لأبشع انواع الاعتداء، لافتا الى أن "الجزائر التي كانت دوما مساندة للقضية الفلسطينية، تواكب من خلال إعلامها الوطني، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وتواجه كل محاولات تجريم المقاومة الفلسطينية من جهة ،و شرعنة ما يقوم به الاحتلال من جرائم من جهة اخرى، في تزييف واضح وصريح من عديد المنابر الاعلامية الدولية التي تدعي الاحترافية والمهنية".