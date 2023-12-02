اليوم الوطني للصحافة: لعقاب يشرف على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول "الاعلام والتحديات الراهنة"

ويتضمن برنامج هذه الندوة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عدة مداخلات وكذا ورشات حول الصحافة الورقية وإشكالية الطباعة, الصحافة الالكترونية .. تحديات ورهانات, دور سلطات الضبط في الارتقاء بالعمل الصحفي وأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة..تكامل وتنافر.
ويحضر فعاليات هذه الندوة الفكرية, إطارات سامية في الدولة, و شخصيات وطنية وأعضاء من الحكومة, وممثلون عن عدة قطاعات وزارية و هيئات رسمية.
كما يحضر هذه الفعاليات السفير الفلسطيني بالجزائر وشخصيات عربية وإفريقية, وممثلون عن البرلمان والمجتمع المدني وكذا المؤسسات الاعلامية.