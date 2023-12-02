ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 178 -

انطلاق أشغال الندوة ال47 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي و التضامن معه بإسبانيا -

الرابطة الأولى-موبيليس (الجولة الثامنة): العميد يحلق عاليا والبيض يصعد للوصافة -

اليوم الوطني للصحافة: لعقاب يشرف على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول الاعلام والتحديات الراهنة -

دعوة للتحقيق في وفاة وتعذيب أسرى فلسطينيين على يد الاحتلال الصهيوني -

رابطة الأبطال /المجموعة الرابعة: انهزام شباب بلوزداد أمام مضيفه ميدياما الغاني (1-2) -

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: استئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة كارثة -

فيضانات تيبازة: تعويضات الدولة أنعشت نشاط الصيد البحري -

الرابطة الأولى: مولودية البيض تفوز على نادي بارادو (1-0) وتصعد للمركز الثاني -

ارتفاع عدد الشهداء اليوم إلى 110 جراء تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة -

بطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد: تونس وغينيا في برنامج السباعي الوطني في شهر يناير -

التليف الرئوي مجهول السبب: علاج لإبطاء المرض متوفر حاليا بالجزائر -

طب النساء والتوليد: التأكيد على ضرورة التخفيض من اللجوء إلى العمليات القيصرية -

وزير التربية يترأس ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي -

الندوة الشبابية لمناصرة فلسطين: مطالب بتحويل التعاطف الوجداني إلى مسارات نضالية فعلية -

المشاركة القوية للجزائر في ندوة أوكوكو تؤكد موقفها الثابت لصالح القضية الصحراوية -

انعقاد ندوة برلمانية مشتركة بمدريد لدعم الشعب الصحراوي -

فلسطين: إرتفاع عدد الشهداء اليوم إلى 65 جراء تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة -

بعد إنتهاء اليوم السابع للهدنة شهداء وجرحى في قصف صهيوني مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة -