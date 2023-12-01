الندوة الشبابية لمناصرة فلسطين: مطالب بتحويل التعاطف الوجداني إلى مسارات نضالية فعلية

الجزائر - أجمع الشباب المشاركون في "الندوة الشبابية لمناصرة فلسطين" اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحويل التعاطف الوجداني لدى الشباب في مساندة الشعب الفلسطيني إلى مسارات نضالية حقيقية وفعلية دعما للقضية الفلسطينية دون التواجد على أرض المعركة، مشيدين بما حققه شباب المقاومة الفلسطينية من انتصارات ضد الاحتلال الصهيوني.

وأوضح المشاركون في الندوة الشبابية الحاملة لشعار "شباب رائد.. لفلسطين عائد"، المنظمة من قبل الأمانة الوطنية للشباب بحركة مجتمع السلم (حمس)، أن الشباب العربي والإسلامي، اليوم، بإمكانه المشاركة في النضال المشروع والداعم للشعب الفلسطيني دون التواجد على أرض فلسطين، مشيرا إلى أن النضال يكون ثقافيا وسياسيا وإعلاميا والكترونيا وسيبرانيا وماليا.

وركز الأمين العام لحركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شيخ، في كلمة له، على استمرار مسار دعم قضية الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة لأن المعركة مازالت مستمرة، لافتا إلى أن "القضية الفلسطينية هي قضية أمة" وأن هناك مسارات مختلفة لدعمها خاصة أن "الشباب جزء في التحول على مختلف الأصعدة وكذا في صناعة مستقبل الأمم".

وأبرز حساني شيخ أن الرسالة واحدة وواضحة وهي الانخراط في مسار بعث نهضة الأمة التي ربما أتى "طوفان الأقصى" ليكون المعركة التي حول الشباب الفلسطيني عبرها التاريخ، وليكون أيضا إعلانا مباشرا لبعث المشروع والطموح والفكرة التي حلم بها شباب كثيرون وهي تحرير الأقصى.

كما ثمن الأمين العام لحركة "حمس" ندوة الجزائر الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني"، التي بادرت بها نقابة القضاة الجزائريين واتحاد منظمات المحامين، والتي توجت ب"إعلان الجزائر"، معتبرا توصياتها "خطوة جد متقدمة في إطار مسار دعم القضية الفلسطيني من قبل الجزائر بكل مكوناتها الرسمية والسياسية والحزبية والاجتماعية والاقتصادية".

من جهته، شدد الأمين الوطني للشباب بحركة مجتمع السلم، مروان بن قطاية على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال الصهيوني، مقارنا إياه بنضال الشباب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، من خلال ترك مقاعد الدراسة والالتحاق بالثورة المجيدة.

واتفق مروان بوقطاية وممثل حركة "النهضة"، بلال نايت عاشور، على ضرورة التقاء جهود الشباب لتحويل العاطفة الجياشة لدى الجزائري تجاه الشعب الفلسطيني إلى "مجموعة من المشاريع نشتغل عليها معا ليكون لها دور لنصرة الشعب الفلسطيني".

وحيا ممثل "النهضة" جهود المقاومة الفلسطينية، وخاصة في غزة، وهي التي "تقود معركة عظيمة وهي فرصة من أجل التعريف بالقضية على المستوى الدولي، خاصة في الدول الغربية، والمساهمة في تغيير الرؤى تجاه الكيان الصهيوني وروايته، فهو مجرم، والمجرم يجب محاربته".

ولم يبتعد عضو الأمانة الوطنية للشباب وأحد مؤسسي أكاديمية أبومدين الغوث، مراد كادير، عن دعوات سابقيه إلى تحويل المساندة العاطفية إلى مسارات تخدم القضية الفلسطينية، مشددا على أن "دور الشباب هو المساهمة في خوض حرب إعلامية على مستوى المواقع الاجتماعية بكل اللغات، لدحض الرواية الصهيونية، وتغيير مواقف قادة الغرب، والمساهمة في الجهد الاغاثي، والضغط على النظام السياسي كل في بلده لاتخاذ مواقف أكثر صرامة".

وذكر مراد كادير أن هناك مسارات أخرى يمكن النضال من خلالها على غرار المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الرياضية والإعلامية.

وفي السياق، قارن الأمين الوطني للشباب في حزب "العدالة والبناء"، زكرياء شرفاوي، بين مواقف الدول والشعوب العربية في الحروب الفلسطينية السابقة ضد الاحتلال الصهيوني، وحاليا، متسائلا عما يمنعها في الواقع من "تسيير قافلة بحرية تضامنية لكسر الحصار عن القطاع، تضم ممثلين من أزيد عن 30 دولة تدعمها أنظمتها الرسمية".

-- الوجه الاخر للعالم الغربي --

أما ممثل تجمع "أمل الجزائر"، سليم برناوي، فتوقف عند كشف مواقع التواصل الاجتماعي، خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة، الوجه الحقيقي للعالم الغربي والعولمة الصهيونية التي تريد افتراس العالم، مستدلا بقتل الأطفال بطريقة بشعة ووحشية، رغم التبجح بحماية حقوق الإنسان والحيوان.

وبأخذ ممثلي الفصائل الفلسطينية في الجزائر الكلمة، أكد ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني في الجزائر، محمد الحمامي، أن زمن الاستجداء والاستعطاف والتبعية قد ولى، وزمن المقاومة وحمل السلاح هو ما يجب أن يقابل به الاحتلال الصهيوني اليوم.

ومن هذا المنطلق، قال الحمامي أن "كل المشاريع التي سبقت كانت مضيعة للوقت، وعلى حساب الشعب الفلسطيني الذي اختار اليوم طريق المقاومة من أجل دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا (..) والمشروع الوحيد الذي يمكن أن يستمر هو المقاومة الفلسطينية، وحمل السلاح لانتزاع حقوقنا لإقامة دولة فلسطين".

ووافق ممثل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالجزائر، يوسف حمدان، زميله الحمامي في كون المشروع الوحيد هو المقاومة الفلسطينية بعيدا عن مشاريع التسوية وإلهاء الشعب الفلسطيني بالأوهام قائلا " ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، ونحن نعيش هذا الإلهام الجزائري منذ سنوات في مشروع المقاومة لمواجهة مشروعي التسوية والتطبيع".

وحيا حمدان الموقف الجزائري الرسمي، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا الموقف الشعبي المساند للشعب الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن وفدا عن حزب "العدالة والبناء" الليبي، حضر الندوة، حيث أكد ممثله، معمر جنافي، في كلمة له، أن الشباب من الأعمدة التي تنهض عليها الأمة، داعيا إياهم إلى إدراك دورهم تجاه القضية الفلسطينية.