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رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى ولاية تندوف

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 20:51     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى ولاية تندوف

تندوف- أنهى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء اليوم الخميس، زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية تندوف واشرف خلالها على إطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي.

وفي ختام هذه الزيارة, التقى رئيس الجمهورية مع أعيان وممثلي المجتمع المدني، حيث استمع الى انشغالاتهم ومقترحاتهم بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية في إطار بناء الجزائر الجديدة.

وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد خص باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني الولاية, حيث شهدت الشوارع الرئيسية المؤدية الى مقر الولاية توافدا لجموع كبيرة من المواطنين, رافعين الراية الوطنية وحاملين لافتات ترحب برئيس الجمهورية وتشيد بالأهمية الخاصة التي يوليها للولاية من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية التي حظيت بها, والتي من شأنها تعزيز مكانتها كولاية محورية.

كما عبروا عن اعتزازهم بهذه الزيارة ودعمهم التام لمساعي رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة, مشيدين بوفاء الرئيس تبون بوعوده والتزاماته أمام الشعب الجزائري.

آخر تعديل على الخميس, 30 نوفمبر 2023 22:40
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رئيس الجمهورية ينهي زيارته الى ولاية تندوف
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 20:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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