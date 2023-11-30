رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي حاشد بولاية تندوف

تندوف - خص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني ولاية تندوف بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الى هذه الولاية.

وقد شهدت الشوارع الرئيسية المؤدية الى مقر الولاية توافدا لجموع كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، رافعين الراية الوطنية وحاملين لافتات ترحب برئيس الجمهورية وتشيد بالأهمية الخاصة التي يوليها للولاية من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية التي حظيت بها، والتي من شأنها تعزيز مكانتها كولاية محورية.

فعلى مستوى شارع جيش التحرير الوطني، قام رئيس الجمهورية بمصافحة عدد من المواطنين، كما تبادل أطراف الحديث مع البعض منهم، حيث عبروا عن اعتزازهم بهذه الزيارة وعن دعمهم التام لمساعي رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة، مشيدين بوفاء الرئيس تبون بوعوده والتزاماته أمام الشعب الجزائري.