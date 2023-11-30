توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة "سبوتنيك" الروسية

الجزائر - وقعت وكالة الأنباء الجزائرية, اليوم الخميس, اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بهدف تبادل المحتويات الاعلامية وإطلاق مشاريع مشتركة.

وقد وقع على الاتفاقية كل من مدير الإعلام لوكالة الأنباء الجزائرية, رابح حسيني, ومدير إدارة التعاون الدولي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا", الجهة المؤسسة لوكالة الأنباء "سبوتنيك", بوشكوف فاسيلي.

وبموجب هذه الاتفاقية يتبادل الطرفان المحتويات الإخبارية المهمة التي تخص الجزائر وروسيا, الى جانب تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة من أجل التعزيز المتبادل للأجندة ذات الصلة بالبلدين وتغطية الأحداث المشتركة.

كما تم التأكيد على تبادل المواد التحليلية على أساس منتظم من أجل توفير تغطية عميقة وشاملة للأحداث في الجزائر وفي روسيا والعالم, بالإضافة الى تعزيز التعاون في مجال وسائل الإعلام الجديدة, بما في ذلك المحطات الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عبر الانترنت.

ونصت الاتفاقية أيضا على إمكانية إجراء دورات تدريبية مشتركة, سواء عبر الأنترنت أو من خلال الحضور المباشر للصحفيين والتقنيين من كلا البلدين.