رئيس الجمهورية يضع حجر أساس مصنع المعالجة الأولية لخام حديد غارا جبيلات

تندوف - أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس بولاية تندوف على وضع حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، وهذا بمناسبة زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها للولاية.

ويدخل المصنع ضمن إطار تثمين واستغلال المنجم الذي يعد من بين الأضخم في العالم من حيث الاحتياطيات إذ تقدر بنحو 3،5 مليار طن من خام الحديد فيما تبلغ قدرات إنتاجه 2 الى 3 مليون طن سنويا كمرحلة أولى (2022-2025).

بالمناسبة استمع الرئيس تبون الى عرض حول منشآت معالجة خام الحديد وآخر حول مشروع مصنع المعالجة الأولية الذي يقام على مستوى ذات المنجم، حيث تم التنويه بقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء شهر مايو من العام الفارط القاضي بالموافقة على إطلاق المرحلة الأولى لاستغلال المنجم.

وأعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاق مصنع المعالجة، بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، سعيد شنقريحة الى جانب أعضاء من الحكومة.

وتتمثل عملية المعالجة الاولية لخام الحديد في سحق و غربلة المادة الاولية المستخرجة و الفصل الجاف، يليها التخزين ثم النقل، وفق الشروحات المقدمة التي اكدت أن الدراسات الخاصة بالمشروع سمحت بالوصول لطريقة مبتكرة للخروج بخام مركز "صالح للتسويق محليا و دوليا".

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وستمكن التقنيات المستعملة في المعالجة من الوصول إلى قيمة استرجاع الحديد الخام بنسبة 85 بالمائة بفضل عمليات الفصل المغناطيسي الجاف التي تسمح برفع نسبة الحديد مع تقليل نسبة الفوسفور الى 0،68 بالمائة.

وستسمح نشاطات تطوير و استغلال المشروع المنجمي المهيكل والاستراتيجي ككل بخلق حركية اقتصادية كبرى ليس فقط في منطقة الجنوب الغربي للبلاد بل عبر كافة مناطق الوطن كونه سيساهم في تطوير القطاع المنجمي الوطني وتسريع مسعى تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات.

ومن المرتقب ان تصل طاقة المنجم، اعتبارا من 2026 والى آفاق 2040، الى ما بين 40 و 50 مليون طن سنويا مع تشغيل الخط السككي المنجمي غارا جبيلات-بشار والذي سيمتد على طول 950 كلم.

ويشرف على استغلال المنجم، الذي يندرج ضمن سياسة الدولة لبعث قطاع المناجم لتنويع الاقتصاد الوطني ودفع التصنيع، الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) التابعة للمجمع الصناعي المنجمي (سوناريم) بالشراكة مع الائتلاف الصيني (سي ام اش).

ويتم نشاط تثمين واستغلال المنجم، الذي انطلق منذ أكثر من سنة، على مستوى المنطقة الغربية للمنجم التي تضم احتياطات قدرها 1،7 مليار طن، اي ما يفوق نصف الاحتياطي الاجمالي.

بطاقة فنية

تندوف - فيما يلي بطاقة فنية حول منجم غارا جبيلات، الذي أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس على وضع حجر الاساس لمشروع انجاز مصنع المعالجة الأولية لخام حديده، بمناسبة زيارة عمل و تفقد لولاية تندوف:

- احتياطيات المنجم من خام الحديد 3،5 مليار طن.

- مناطق الاستغلال: تم تقسيم مساحات المنجم الى ثلاث مناطق استغلال و تثمين: شرق ووسط و غرب.

- المؤسسات المستغلة: الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) بالشراكة مع الائتلاف الصيني (سي ام اش).

- تم السنة الماضية الشروع في استغلال المنجم على مستوى المنطقة الغربية التي تضم احتياطات قدرها 1،7 مليار طن اي اكثر من نصف الاحتياطي الاجمالي.

- قدرات الانتاج: 2 الى 3 مليون طن سنويا كمرحلة اولى (2022-2025) لتنتقل اعتبارا من 2026 الى 2040 الى 40 ثم 50 مليون طن مع تشغيل الخط السككي المنجمي غارا جبيلات-بشار.

- مناصب الشغل المستهدف استحداثها: 15 إلى 20 ألف منصب شغل مباشر و غير مباشر.

- أهم المشاريع المرافقة: خط السكك الحديدية غارا جبيلات بشار (950 كلم)، مركب للحديد و الصلب ببشار لانتاج قضبان السكك الحديدية و الهياكل المعدنية و العربات السككية لنقل خام الحديد.

- من بين المزايا التي يوفرها المنجم لا سيما قسمه الغربي كون خامات الحديد به سطحية متركزة في عمق لا يتجاوز 12 مترا ما يجعل تكاليف الاستخراج من أقل التكاليف عالميا.

- تاريخ استكشاف المنجم: سنة 1952.