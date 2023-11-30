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السيد عطاف يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 15:40     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة ال71 لهذه الهيئة القضائية الإفريقية، حسب ما أفاد بيان صادر عن الوزارة.

ووفقا للبيان الوزاري، فقد خصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقا لأحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي هذا الصدد، أعربت السيدة داود عبود عن "شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية وتعزيز دورها كآلية قارية تتكفل بحماية وترقية حقوق الإنسان، وفق نهج شامل ومتكامل يضمن جميع الحقوق والحريات بأبعادها الفردية والجماعية"، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد عطاف يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 15:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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