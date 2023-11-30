السيد عطاف يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة ال71 لهذه الهيئة القضائية الإفريقية، حسب ما أفاد بيان صادر عن الوزارة.