السيد عطاف يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

ووفقا للبيان الوزاري، فقد خصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقا لأحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي هذا الصدد، أعربت السيدة داود عبود عن "شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية وتعزيز دورها كآلية قارية تتكفل بحماية وترقية حقوق الإنسان، وفق نهج شامل ومتكامل يضمن جميع الحقوق والحريات بأبعادها الفردية والجماعية"، يضيف البيان.