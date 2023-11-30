وزير الاتصال يشرف على الاحتفال بالذكرى الـ62 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية

الجزائر - أشرف وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، اليوم الخميس، على احتفالية نظمتها وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيسها، تم خلالها تكريم مجموعة من الصحفيين والعمال المقبلين على التقاعد وكذا إطلاق النسخة الاسبانية للموقع الالكتروني للوكالة في إطار استراتيجيتها الرامية الى توسيع وتنويع خدماتها الإخبارية.

وفي كلمة له خلال هذه الاحتفالية التي حضرها مدراء مؤسسات إعلامية وطنية وإطارات من وزارة الاتصال ومن وزارة الشؤون الخارجية ومن جامعة الجزائر2، ذكر السيد لعقاب بدور وكالة الأنباء الجزائرية التي كانت منذ تأسيسها مثلما قال، "في طليعة وسائل الإعلام الوطنية وإسهامها في إيصال رسالة الجزائر وصوتها على المستوى الدولي".

ونوه بالإنجازات الحافلة التي حققتها الوكالة منذ تأسيسها قبل 62 سنة، معربا عن أمله في أن تواصل جهودها نحو "مزيد من المهنية والاحترافية".

ولدى إشرافه على إطلاق النسخة الإسبانية للموقع الالكتروني للوكالة، دعا الوزير الى إثراء الموقع بلغات أخرى، وهذا "دعما للرسالة الإعلامية الوطنية وضمان انتشار أكبر لها على الصعيد الدولي".

كما ذكر السيد لعقاب بالتاريخ الثوري للوكالة وبدورها في نقل رسالة الجزائر إلى كل العالم، مشيرا الى أن هذا "الصرح الإعلامي تمكن في عهد الحكومة المؤقتة من توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية لبث شريطها باللغة العربية ومع وكالة أنباء دولة تشيكوسلوفاكيا (تشيطا) نحو دول أوروبا الشرقية باللغة الفرنسية".

ولفت بهذا الخصوص إلى ضرورة "مواصلة العمل على هذا النهج من خلال توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، لاسيما مع الدول الناطقة باللغة الاسبانية إلى جانب الدول العربية وكذا تفعيل بنود الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها مع وكالات أنباء أخرى".

وتطرق السيد لعقاب بهذه المناسبة إلى القانون الأساسي لوكالة الأنباء الجزائرية الذي يوجد --كما قال-- "على مستوى الأمانة العامة للحكومة"، مشيرا إلى أنه "يوجد في مرحلته النهائية وسيصدر قريبا".

من جانبه، أكد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، السيد سمير قايد أن الوكالة التي دأبت على إحياء ذكرى تأسيسها، "تسترجع اليوم، وهي تحتفل ب62 سنة من الوجود، مبادئ البعد الثوري الذي قامت عليه وعملت به دوما في سبيل تطوير أدائها وتحقيق مكاسب يشهد لها الخاص والعام".

وأضاف السيد قايد أن "استذكار الانجازات التي حققتها الوكالة يجب أن يرافقه استرجاع ذكرى نضالات أولئك الذين أسسوا هذا الصرح الإعلامي الكبير والمرجعي".

وأكد أن الوكالة التي "تعمل على إيصال صوت الجزائر بالشكل اللازم واللائق، حريصة في نفس الوقت على تطوير نفسها من خلال مشاريع ستتجسد على المديين المتوسط والقريب بمشاركة جميع منتسبي المؤسسة".

وقد تم بالمناسبة تكريم عدد من صحفيي ومستخدمي الوكالة الذين أشرفوا على التقاعد، كما تقدم المدير العام باقتراح لإنشاء نادي لقدماء إطارات وعمال الوكالة ليكون "عربون وفاء لكل ما قدموه من عطاء وجهد في سبيل ترقية وتطوير هذه المؤسسة الإعلامية".