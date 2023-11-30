رئيس الجمهورية يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف

تندوف - شرع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد الى ولاية تندوف يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.

ولدى وصوله إلى مطار تندوف "الرائد فراج"، استمع الرئيس تبون الذي كان مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى النشيد الوطني واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية السلطات المحلية والأمنية وممثلين عن أعيان المنطقة.

وفي أول محطة من هذه الزيارة، سيضع رئيس الجمهورية حجر الاساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار أجبيلات الذي يعد أكبر استثمار منجمي في الجزائر منذ الاستقلال باحتياطي يصل إلى حوالي 5ر3 مليار طن من الحديد.

وسيمر هذا المشروع الهيكلي بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040, حيث سيتم خلال المرحلة الأولى استخراج من 2 إلى 3 مليون طن في السنة من خام الحديد ونقله برا، فيما ستنطلق المرحلة الثانية بعد إنجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج من 40 الى 50 مليون طن سنويا.

كما سيوفر هذا المشروع العملاق كمرحلة أولى حوالي 3 آلاف منصب شغل واستحداث مهن حرفية أخرى ذات صلة.

وتتمثل المحطة الثانية من هذه الزيارة في وضع حجر الأساس لمشروع خط السكة الحديدية الجديد بشار-تندوف-غار أجبيلات الذي يعد مشروعا استراتيجيا ضخما وبنية تحتية لتثمين واستغلال واحد من أكبر مناجم خام الحديد في العالم.

ويمتد هذا المشروع على مسافة 950 كلم من البنية التحتية للسكة الحديدية، والتي ستشكل حلقة النقل الرئيسية نحو معامل التعدين ومنه باتجاه المناطق الصناعية والموانئ التي تغطيها الشبكة الوطنية للسكة الحديدية.

وبالمناسبة، سيلتقي الرئيس تبون بممثلي المجتمع المدني وأعيان هذه الولاية التي تتميز ببعدها الاستراتيجي والحيوي.