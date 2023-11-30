و لدى وصوله إلى مطار تندوف "الرائد فراج"، استمع الرئيس تبون، الذي كان مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى النشيد الوطني واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.
رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف في زيارة عمل وتفقد
أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 13:37 الفئـة : الجـزائـر
تندوف - حل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، بولاية تندوف في إطار زيارة عمل وتفقد يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.
كلـمات مفتـاحيــة :