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رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف في زيارة عمل وتفقد

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 13:37     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف في زيارة عمل وتفقد

تندوف - حل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، بولاية تندوف في إطار زيارة عمل وتفقد يشرف خلالها على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.

و لدى وصوله إلى مطار تندوف "الرائد فراج"، استمع الرئيس تبون، الذي كان مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى النشيد الوطني واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.

آخر تعديل على الخميس, 30 نوفمبر 2023 14:00
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رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف في زيارة عمل وتفقد
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 13:37     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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