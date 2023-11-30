فتح رأسمال البنوك العمومية سيعزز بورصة الجزائر -

ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي: فرصة لدعوة إسبانيا إلى العودة إلى موقفها التاريخي بشأن الصحراء الغربية -

وزير الاتصال يشرف على الاحتفال بالذكرى الـ62 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية -

رئيس الجمهورية يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف -

رئيس الجمهورية يحل بولاية تندوف في زيارة عمل وتفقد -

مجلس الأمة : المصادقة على اقتراح نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية -

انطلاق فعاليات ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني -

تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حتى غدا الجمعة -

الاحتلال الصهيوني يفرج عن 30 من الأسرى الفلسطينيين بينهم 15 امرأة و 15 طفلا ضمن صفقة التبادل -

غزة أصبحت مدينة أشباح -

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الأطباء حول العالم لكشف جرائم الإحتلال الصهيوني في غزة -

تحكيم: ''الفاف لن تتسامح مع الحكام المخطئين'' -

مشروع قانون المالية 2024 : رؤساء الكتل البرلمانية يثمنون حجم الميزانيات المرصودة لبلوغ الأهداف المحددة -

الوكالة الوطنية للنفايات تطلق صيغة جديدة من المنصة الإلكترونية لبورصة النفايات الصناعية -

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية : إعادة انتخاب الجزائر في المجلس التنفيذي عن منطقة إفريقيا لعهدة جديدة ابتداء من مايو المقبل -

مداخيل صندوق ضبط الإيرادات ستقارب 1800 مليار دج في 2023 -

دعوات للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسط تنديد واستنكار دولي للعدوان الصهيوني على غزة -

بنك الجزائر الخارجي الدولي يعتزم فتح خمس وكالات في فرنسا -

تجارة: حجز 3500 كيس حليب مدعم محولة عن وجهتها بالبليدة -