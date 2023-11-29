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وزيرالمجاهدين يعزي في وفاة المجاهدة جنين بيروشو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 18:25     الفئـة : الجـزائـر
وزيرالمجاهدين يعزي في وفاة المجاهدة جنين بيروشو

الجزائر - بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, رسالة تعزية إلى عائلة المجاهدة جنين بيروشو, التي توفيت,عن عمر ناهز ال92 سنة, حسب ما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان للوزارة.

وعلى إثر هذا المصاب,--يضيف البيان-- بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, رسالة تعزية إلى عائلة المرحومة جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهدة جنين بيروشو, أسدل الله عليها شآبيب المغفرة والثواب. وفي هذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة وكل رفيقاتها المجاهدات ورفاقها المجاهدين وأصدقاء الثورة الجزائرية, بأخلص التعازي وأصدق المواساة, سائلا الله أن يلهم أهلها وذويها من بعدها جميل الصبر ووافر السلوان".

وأوضح ذات المصدر أن المرحومة أرملة الشهيد قمي العربي، وأرملة  المجاهد معيبش صالح، تغمدهم الله برحمته الواسعة، من مواليد 17 أكتوبر 1931 بفرنسا, عاشت على "المبادئ الإنسانية النبيلة فكانت شاهدة بقيمها السامية على ما يتعرض له الشعب الجزائري من ظلم وجور استعماري, فالتحقت بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956".           

وكانت "مناضلة في سبيل القضية الوطنية رفقة المخلصين من أحرار العالم الذين سخروا جهدهم لمساندة ودعم كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال", حيث لاقت في سبيل ذلك "مرارة السجن لمدة سنة كاملة (08 جانفي 1958- 08 جانفي 1959)", وبعد خروجها مباشرة "واصلت نضالها الى غاية استرجاع السيادة الوطنية".

آخر تعديل على الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 19:02
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وزيرالمجاهدين يعزي في وفاة المجاهدة جنين بيروشو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 18:25     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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