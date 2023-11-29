المدير العام للأمن الوطني يشارك بالنمسا في أشغال الدورة ال 91 للجمعية العامة للانتربول

الجزائر - يشارك المدير العام للأمن الوطني, السيد فريد بن شيخ, منذ أمس الثلاثاء بالعاصمة النمساوية فيينا, في أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول", حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن أشغال هذه الدورة ,التي تصادف الذكرى الـ 100 لتأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" و حضر مراسم افتتاحها الرسمي سفير الجزائر بالنمسا السيد لطرش العربي, ستدوم أربعة أيام و تتمحور حول "تعزيز آليات التعاون الشرطي العملياتي والتقني, لمواجهة التهديدات الأمنية ذات الاهتمام المشترك".

و على هامش هذه الأشغال --يضيف ذات المصدر-- أجرى المدير العام للأمن الوطني, لقاءات ثنائية مع نظرائه لدولة روسيا وسويسرا وذلك بطلب منهم ,حيث تم خلالها مناقشة "سبل تمتين أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين".

للإشارة, يرافق المدير العام للأمن الوطني, كل من السيد مدير الشرطة القضائية, السيد رئيس المكتب المركزي الوطني الانتربول بالجزائر والسيد رئيس أمن ولاية الوادي--حسب ذات البيان.