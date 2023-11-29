وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الأسئلة تخص قطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا التجارة وترقية الصادرات، البيئة والطاقات المتجددة، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة
أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 17:41 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الخميس، بجلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.
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