المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الخميس، بجلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.