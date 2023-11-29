الوزير الأول يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر

الجزائر - استقبل الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, سفير دولة قطر بالجزائر, السيد عبد العزيز أحمد النعمة, حسب ما أفاد به, بيان لمصالح الوزير الأول.