Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الأول يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 16:25     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر

الجزائر - استقبل الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, سفير دولة قطر بالجزائر, السيد عبد العزيز أحمد النعمة, حسب ما أفاد به, بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته, أن "المحادثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين, وسبل تعزيز التعاون الثنائي, لاسيما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة مع الوقوف على مدى التقدم الحاصل في إنجازها, نظرا للأهمية التي تكتسيها لتعزيز الأمن الغذائي والصحي".

آخر تعديل على الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 16:59
كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 16:25     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.29

تجارة: حجز 3500 كيس حليب مدعم محولة عن وجهتها بالبليدة

23.11.29

ورقلة: انطلاق فعاليات الطبعة الأولى لعيد النخلة بمشاركة نحو 30 عارضا

23.11.29

الرابطة الثانية هواة : ترجي مستغانم في سفرية مريحة بالغرب وداربي باتنة يستقطب الأنظار شرقا

23.11.29

كأس إفريقيا للأمم للسيدات : الجزائر- بوروندي :"المنتخب الجزائري من أجل حسم التأهل للمرحلة…

23.11.29

رابطة الأبطال : شباب بلوزداد من أجل التأكيد أمام ميدياما الغاني

23.11.29

وزيرالمجاهدين يعزي في وفاة المجاهدة جنين بيروشو

الأكثــر قـراءة

23.11.28

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى كندا

23.11.28

قضاة ومحامون عرب يؤكدون: المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني لا تقل أهمية عن معركة…

23.11.28

رئيس الجمهورية يؤكد التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته…

23.11.28

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

23.11.27

رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لمراجعة القانون الأساسي للإمام

23.11.27

وزير الاتصال يستقبل المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان