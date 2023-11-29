وأوضح المصدر ذاته, أن "المحادثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين, وسبل تعزيز التعاون الثنائي, لاسيما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة مع الوقوف على مدى التقدم الحاصل في إنجازها, نظرا للأهمية التي تكتسيها لتعزيز الأمن الغذائي والصحي".
الوزير الأول يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 16:25 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - استقبل الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, سفير دولة قطر بالجزائر, السيد عبد العزيز أحمد النعمة, حسب ما أفاد به, بيان لمصالح الوزير الأول.
كلـمات مفتـاحيــة :