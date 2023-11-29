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الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 14:59     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

الجزائر - استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد شوغاييف ديميتري، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد شوغاييف ديميتري، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، وهذا على هامش أشغال الدورة الواحدة والعشرين للجنة المختلطة الحكومية الجزائرية-الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقدة بالجزائر في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نوفمبر 2023".

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وأضاف البيان أن "هذا اللقاء، الذي حضره ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، كان فرصة للطرفين للتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك. ليتبادل الطرفان في الأخير هدايا رمزية".

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الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 14:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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