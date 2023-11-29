ضمان المنتجات واسعة الاستهلاك: دراسة سبل تسريع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

الجزائر - ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وفرة مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت، في هذا الصدد، إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول الإجراءات الرامية للحد من تذبذبات أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، وضبط أسواقها، مع ضمان التزويد المنتظم للأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة التجارية.

وأسدى الوزير الأول جملة من التوجيهات الخاصة ب "ضرورة امداد السوق الوطنية بمختلف السلع ذات الطلب الواسع وإزالة الاختلالات المسجلة وفق آجال محددة"، حسب البيان.

كما أوعز لأعضاء الحكومة ب "جعل الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن في طليعة أهداف العمل الحكومي، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية".