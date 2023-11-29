الجزائر- تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 نوفمبر الجاري, من إحباط محاولات إدخال أزيد من 14 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, مع توقيف 55 تاجر مخدرات, حسب حصيلة عملياتية أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الحصيلة أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 نوفمبر 2023, "عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي اطار مكافحة الارهاب، أشار نفس المصدر الى أنه "بفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي, سلم الإرهابي المدعو أكادي الصديق نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, مما أفضى إلى ضبط مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وماسورة (1) رشاش عيار 14.5 ملم مع لواحقه و 132 قذيفة ومفجر خاص بالهاون عيار 60 ملم و 4 قذائف صاروخية RPG2، بالإضافة إلى 3002 طلقة نارية من مختلف العيارات و 7 مخازن ذخيرة ومنظار(1) ميداني".

وفي نفس السياق, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي اطار محاربة الجريمة المنظمة, و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 55 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 14 قنطارا و11 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 125884 قرص مهلوس".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت "191 شخصا وضبطت 22 مركبة و 130 مولدا كهربائيا و 70 مطرقة ضغط و 16 جهاز للكشف عن المعادن و 17 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وفي ذات السياق، تم "توقيف 40 شخصا وضبط 25 بندقية صيد و 56040 لتر من الوقود و 19 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و 75 قنطارا من مادة التبغ خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى، تم "توقيف 109 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".