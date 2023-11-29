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صحافة: تكريم الفائزين في مسابقة " ميديا ستار"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 11:03     الفئـة : الجـزائـر
صحافة: تكريم الفائزين في مسابقة &quot; ميديا ستار&quot;

الجزائر- تم تكريم الفائزين في الطبعة السادسة لمسابقة "ميديا ستار" المنظمة من طرف متعامل الهاتف النقال أوريدو تحت شعار "الرقمنة في الجزائر : مكاسب، تحديات وآفاق" في حفل أقيم أمسية الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

و شهد حفل تسليم الجوائز حضور وزير الاتصال, محمد لعقاب, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي.

و تم تصنيف اثنا عشر فائزا من أصل 158 مشارك في 4 فئات وهي: "وسائل الإعلام الإلكترونية", "الصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة", "الإنتاج الإذاعي" و "الإنتاج التلفزيوني".

سلمت الجائزة الأولى في فئة "الإعلام الالكتروني " إلى الصحفي ركاب منير من الموقع الإعلامي الشروق أون لاين، وعادت الجائزة الثانية إلى عبد الرحمان تيميزار من موقع "الجزائر ماد أنفو" أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب صفاء وداد لعوج من موقع "تاداسما نيوز".

في فئة الصحافة المكتوبة، منحت الجائزة الأولى إلى مصطفى بستامي من جريدة الخبر، والثانية إلى وهيبة سليماني من جريدة الشروق اليومي وعادت الثالثة إلى لامية حرزلاوي من جريدة الفجر.

و قد منحت الجائزة الأولى لهندة طوبال من إذاعة القناة الأولى في فئة الإنتاج الإذاعي، بينما عادت الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي إلى رضا مناصل من إذاعة القناة الثالثة وعبد الرزاق دنداني من إذاعة برج بوعريرج.

أما في فئة الإنتاج التلفزيوني، أحرز سفيان مقنين من المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري المرتبة الأولى، يليه كل من بلال بلقاسمي وأسماء نايلي من النهار تي في.

و خلال هذا الحفل، وقف الحضور دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الفلسطينيين كما تم تكريم الصحفي الفلسطيني وسام أبو زيد مراسل القناة العمومية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري عرفانا لشجاعته واحترافيته في سبيل نقل القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

كما تم تكريم وجوه جزائرية بارزة تركت بصمتها في عالم الصحافة.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 11:55
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صحافة: تكريم الفائزين في مسابقة " ميديا ستار"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 11:03     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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