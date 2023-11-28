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المراسيم التطبيقية لقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري "جاهزة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 17:12     الفئـة : الجـزائـر
المراسيم التطبيقية لقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري &quot;جاهزة&quot;

الجزائر - أكد وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن المراسيم التطبيقية الخاصة بقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري "جاهزة" و "سترسل إلى الأمانة العامة للحكومة".

وأوضح السيد لعقاب، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على النصين القانونيين, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل, أن المراسيم التطبيقية لقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا قانون نشاط السمعي البصري "جاهزة وسوف ترسل إلى الأمانة العامة للحكومة مباشرة بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية".

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وبعد أن وصف النصين القانونيين ب "المكسب المهم جدا" من أجل "بناء منظومة إعلامية منظمة وقوية", أعرب الوزير عن أمله في أن تساهم هذه الترسانة القانونية في "الارتقاء بالممارسة المهنية ببلادنا إلى أعلى الدرجات".

وبالمناسبة, أبرز عزم دائرته الوزارية "مواصلة تجسيد توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص قطاع الإعلام، تطبيقا لأحكام دستور 2020 وقوانين القطاع".

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كما سيتم --يضيف الوزير-- "إعادة هيكلة مختلف الفروع في قطاع الاعلام والاتصال، وعلى رأسها المطابع، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية, لتتبعها خطوات أخرى منها البث الإذاعي والإذاعات المحلية وغيرها من الاقتراحات التي قدمت بمناسبة مناقشة النصين القانونيين".

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المراسيم التطبيقية لقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري "جاهزة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 17:12     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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