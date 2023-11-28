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ندوة لفائدة القضاة ووكلاء الجمهورية من تنشيط أعضاء من النيابة العامة الروسية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 16:37     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر -  نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع النيابة العامة الروسية، بالجزائر العاصمة، ندوة لفائدة القضاة ووكلاء الجمهورية، من تنشيط أعضاء من النيابة العامة الروسية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الندوة التي نظمت أمس الاثنين بإقامة القضاة بالأبيار في إطار التعاون القضائي الجزائري الروسي، حضرها 60 مشاركا من قضاة ووكلاء للجمهورية.

وتم بذات المناسبة إلقاء ثلاث مداخلات، تتعلق الأولى بتنظيم عمل جهات الإدعاء العام في روسيا، ومواجهة المخاطر السيبرانية والعملات المشفرة، ألقاها نائب مدير الإدارة العامة التطبيقية التحليلية، السيد دينيس كوتيوف.

وناقشت المداخلة الثانية التي ألقاها مستشار دولة ونائب بالمديرية العامة للتعاون الدولي بالنيابة العامة، السيد شرقي بلوخوف، موضوع "إسترداد الأصول من الدول الأجنبية.. تجربة روسيا الإتحادية، المشاكل والإتجاهات".

فيما تطرق رئيس قسم بجامعة الإدعاء العام لروسيا الفيديرالية، السيد أندري تيموشيكو، في المداخلة الثالثة إلى مواضيع "الفساد والرشوة وخيانة المصالح القومية".

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ندوة لفائدة القضاة ووكلاء الجمهورية من تنشيط أعضاء من النيابة العامة الروسية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 16:37     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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