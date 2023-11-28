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حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 16:27     الفئـة : الجـزائـر
حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية

الجزائر - جدد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد الكريم بن مبارك، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، دعم الحزب لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف ترقية مكانة الشباب في المجتمع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، قال السيد بن مبارك أن هذا اللقاء الذي جاء بطلب منه، سمح بمناقشة مجمل المسائل التي تهم الراهن الوطني والدولي، مبرزا أنه تلقى من رئيس الجمهورية "نصائح مفيدة تصب في إطار خدمة الوطن مع التأكيد على أهمية لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية"، بالإضافة إلى ضرورة "تطوير حزب جبهة التحرير الوطني وتحقيق وثبة نوعية من خلال تشجيع الإطارات والكفاءات العلمية على حمل المشعل في المستقبل".

وفي ذات السياق، أشار الأمين العام الجديد الى أن برنامج الحزب "يتقاطع مع برنامج رئيس الجمهورية الذي ندعمه بكل ما أوتينا من قوة".

وأضاف بهذا الخصوص أن هذا البرنامج "يشجع الشباب ويمنحه أهمية كبيرة، سيما فيما يخص إنشاء المؤسسات الناشئة"، كما يهدف إلى "تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال عدة تدابير وقرارات اتخذها الرئيس تبون في هذا الشأن ومن بينها رفع الأجور واستحداث منحة البطالة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 17:20
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حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 16:27     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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