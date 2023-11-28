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وزير العدل يستقبل النائب العام لفدرالية روسيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 15:16     الفئـة : الجـزائـر
وزير العدل يستقبل النائب العام لفدرالية روسيا

الجزائر - استقبل وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, النائب العام لفدرالية روسيا, ايغور كراسنوف, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد حضر هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, وفد هام يرافق النائب العام لفدرالية روسيا وكذا السفير الروسي بالجزائر, فاليريان شوفايف, إلى جانب إطارات بالوزارة.

ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق بعد هذا اللقاء التوقيع على برتوكول تعاون بين البلدين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 17:03
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وزير العدل يستقبل النائب العام لفدرالية روسيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 15:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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