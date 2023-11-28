وزير العدل يستقبل النائب العام لفدرالية روسيا

مشروع قانون المالية 2024 : دعوة إلى تسريع وتيرة الرقمنة بمختلف القطاعات -

رئيس الجمهورية يؤكد التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة -

قضاة ومحامون عرب يؤكدون: المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني لا تقل أهمية عن معركة السلاح -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى كندا -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني -

التوقيع على برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا -

سطيف: الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية من أخطار موسم الشتاء -

المراسيم التطبيقية لقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري جاهزة -

حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية -

مسرحية ثورة لمسرح سيدي بلعباس في منافسة الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي ببغداد -

الدراجات: التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاديتين الجزائرية والسعودية -

ترحيب بقرار أممي يطالب المغرب بالإفراج الفوري عن معتقلي مجموعة اكديم ازيك -

العلاقات الإفريقية-الصينية محور ملتقى علمي بالجزائر العاصمة -

اتصالات الجزائر الشريك التكنولوجي لفعاليات ''تراق ألجيريا ترايل لرياضات التحمل بتيميمون -

6 شهداء ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ السابع أكتوبر بسبب الاعتداءات الانتقامية للكيان الصهيوني -

مجلس الأمة: المصادقة على النصين القانونيين حول الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والنشاط السمعي البصري -

وزير الداخلية يستقبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان -

كأس إفريقيا للأمم-2024 للسيدات/ الجزائر - بوروندي: برمجة المواجهة المزدوجة بملعب 5 جويلية -

شيوخ الزوايا يثمنون موقف رئيس الجمهورية في نصرة القضايا العادلة و على رأسها القضية الفلسطينية -