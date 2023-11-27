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موريتانيا تعتز بعلاقاتها الأخوية مع الجزائر وتتطلع إلى تعزيزها في كافة الميادين

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 19:45     الفئـة : الجـزائـر
موريتانيا تعتز بعلاقاتها الأخوية مع الجزائر وتتطلع إلى تعزيزها في كافة الميادين

الجزائر - أعرب السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الموريتانية, السيد سيدي محمد محمد عبد الله, اليوم الاثنين, عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الجزائرية-الموريتانية وتطلعها إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقات لتشمل كافة الميادين.  

وفي تصريح صحفي، عقب تسليم أوراق اعتماده بصفته سفيرا جديدا لبلاده لدى الجزائر، الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أوضح السفير أنه نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات أخيه الرئيس محمد ولد الغزواني، معتبرا أن موريتانيا "تعتز بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين على المستويين الشعبي والرسمي وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل جميع الميادين".

وأبرز "أهمية العمل المشترك من أجل بناء تعاون اقتصادي بناء وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يتماشى مع المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين والرئيسين".

وأشار إلى أن "جودة العلاقات تتجلى في مستوى التعاون الموجود في المشاريع التنموية الكبيرة التي يتم تجسيدها حاليا بين البلدين", مشيرا إلى "الطريق الاستراتيجي بين تندوف والزويرات والمعبر الحدودي الذي تم إنجازه مؤخرا وسيتم افتتاحه قريبا".

وأوضح أن هذين المشروعين "سيسمحان بانسيابية حركة البضائع والأشخاص وخلق شراكة اقتصادية فعالة, كما يسمحان للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بولوج  الأسواق الإفريقية".

آخر تعديل على الإثنين, 27 نوفمبر 2023 20:54
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موريتانيا تعتز بعلاقاتها الأخوية مع الجزائر وتتطلع إلى تعزيزها في كافة الميادين
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 19:45     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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