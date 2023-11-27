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جمهورية الكونغو ترغب في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال الصناعة البترولية

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 19:44     الفئـة : الجـزائـر
جمهورية الكونغو ترغب في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال الصناعة البترولية

الجزائر - أكد السفير الجديد لجمهورية الكونغو, السيد إنياس نغاكالا, اليوم الاثنين, أن بلاده ترغب في الاستفادة من تجربة الجزائر التي تعد "نموذجا رائعا" في مجال الصناعة البترولية. 

وفي تصريح صحفي، عقب تسليم أوراق اعتماده بصفته سفيرا جديدا لبلاده لدى الجزائر، الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قال السيد نغاكالا أن الجزائر "ساعدت الكونغو في الصناعة البترولية وكانت أول دولة تعمل في مجال النفط", معتبرا أن الجزائر تعد "نموذجا رائعا في الصناعة البترولية".

وكشف أن بلاده "ستصبح مع نهاية السنة الجارية دولة منتجة للغاز", معربا عن رغبة بلاده في "الاستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال وفي مجالات أخرى".

ومن بين هذه المجالات, أشار السفير إلى مسألة مكافحة الإرهاب, مؤكدا سعي بلاده إلى "الاستفادة من تجربة الجزائر في هذا الشأن, سيما في ظل ما يشهده الساحل من مخاطر إرهابية تهدد كل دول إفريقيا".

وأوضح السيد نغاكالا أنه نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات نظيره الكونغولي، السيد دينيس ساسو نغيسو, الذي "أسدى تعليمات صارمة بضرورة الدفع بالشراكة الثنائية مع الجزائر", مذكرا بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين منذ استقلال الجزائر.

كما تحدث السفير الكونغولي عن "العلاقة الخاصة التي تربط الرئيس ساسو نغيسو بالجزائر، حيث تابع سنة 1963، رفقة العديد من الإطارات الكونغولية، تكوينا بالأكاديمية العسكرية لشرشال".

آخر تعديل على الإثنين, 27 نوفمبر 2023 20:57
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جمهورية الكونغو ترغب في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال الصناعة البترولية
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 19:44     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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