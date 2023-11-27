رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لمراجعة القانون الأساسي للإمام

مستغانم - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, اليوم الاثنين بمستغانم أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أعطى تعليمات صارمة لمراجعة القانون الأساسي للإمام من أجل التكفل بهذه الفئة من مختلف الجوانب المادية والمعنوية.

وقال السيد بلمهدي خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بالولاية أن "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة تتعلق بوجوب مراجعة القانون الأساسي للإمام تتضمن ما يتعلق برواتبهم ورتبهم وترقياتهم والتكفل حسبما هو متاح في الولايات عبر الولاة بالسكن الوظيفي".

وتشمل هذه المراجعة الهامة فضلا عن الشق المهني والاجتماعي للإمام نقاط أخرى على غرار تصنيف المساجد.

وبالموازاة مع ذلك ذكر الوزير أن دائرته الوزارية تقدم طلبات عن طريق المديرية العامة للوظيف العمومي توفير المناصب التي يحتاجها القطاع, مؤكدا أن المعنيين يخضعون لتكوين في 14 معهد ومدرسة وطنية ليتم تأهيلهم في التعليم القرآني أو الإمامة وغيرها.

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وتابع الوزير: "نحن ماضون أيضا من خلال الإدماج لما يسمى بالقائم بالإمامة وبعض المتطوعين وقد بلغنا في بعض الأحيان نسبة 100 في المائة في هذا السلك ونسعى لإدماج البقية والتكفل بهم".

وقام السيد بلمهدي خلال هذه الزيارة بمعاينة مسجد بدر بوسط مدينة مستغانم الذي سيعرف عملية ترميم بقيمة 5 ملايين دج بالنظر لأهميته التاريخية والأثرية حسب الشروحات المقدمة من قبل المسؤولين المحليين.

وفي هذا الصدد, أمر الوزير بغلق هذا الفضاء المسجدي إلى غاية الانتهاء من الأشغال حفاظا على سلامة المصليين.

كما أشرف الوزير على تدشين مسجد عقبة بن نافع ببلدية سيرات الذي تبلغ طاقة استقباله 1.500 مصلي ومسجدي "حمزة بن عبد المطلب" والقعقاع بن عمرو التميمي" ببلدية مزغران الذي سيتم تجهيزهما ب 4 مساكن وظيفية وحظيرة للسيارات ومسكنين وظيفيين على التوالي.

وكان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف قد أشرف دار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" لمستغانم على افتتاح الملتقى الوطني الأول حول "دور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية" الذي يدوم يومين.