سفير فنلندا يؤكد إرادة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر

الجزائر - أكد سفير فنلندا الجديد, السيد بيكا هيفونان, اليوم الاثنين, أن بلاده تربطها علاقات سياسية "جيدة" مع الجزائر، مبرزا ضرورة تعزيز هذه العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري عبر مشاريع مشتركة يمكن تجسيدها بين البلدين.

وفي تصريح للصحافة، عقب تسليم أوراق اعتماده بصفته سفيرا جديدا لبلاده لدى الجزائر، الى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قال السيد هيفونان أن الجزائر وفنلندا "تربطهما علاقات سياسية جيدة", مؤكدا على ضرورة "توطيد وتشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال العديد من المشاريع المشتركة التي بالإمكان تجسيدها", مشيرا على وجه الخصوص إلى الإمكانيات التي يتيحها مجال الطاقات المتجددة.

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وفي سياق متصل, أشاد السفير الفنلندي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين, مذكرا بأن بلاده كانت من "أولى البلدان التي اعترفت باستقلال الجزائر في الخامس يوليو 1962".

وأوضح أن البلدين "يتقاسمان الرؤى حول مسألة إحلال السلم في العالم", معتبرا أن هذه المسألة تشكل "أولوية بالنسبة للجزائريين والفنلنديين".