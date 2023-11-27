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ولاية غليزان: إنهاء مهام الوالي ورئيس دائرة زمورة

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 18:02     الفئـة : الجـزائـر
ولاية غليزان: إنهاء مهام الوالي ورئيس دائرة زمورة

الجزائر - قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية, بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إنهاء مهام كل من والي ولاية غليزان, السيد لكحل عياط عبد السلام, ورئيس دائرة زمورة بغليزان, السيد مسيخ عبد العزيز, وهذا "بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان"، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان، قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام كل من:

ـ والي ولاية غليزان, السيد لكحل عياط عبد السلام.

ـ رئيس دائرة زمورة بغليزان, السيد مسيخ عبد العزيز.

كما قرر وزير التربية الوطنية, بأمر من رئيس الجمهورية، توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية، مع العلم أن التحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية, وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 27 نوفمبر 2023 18:17
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ولاية غليزان: إنهاء مهام الوالي ورئيس دائرة زمورة
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 18:02     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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