رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد

وجاء في البيان: "تسلم, اليوم, رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد مقيمين".
ويتعلق الأمر بكل من "سعادة السيد بيكا هيفونان بصفته سفيرا لجمهورية فنلندا, سعادة السيد إنياس نغاكالا بصفته سفيرا لجمهورية الكونغو, سعادة السيد إيمان سالوم نجاليكاي بصفته سفيرا لجمهورية تنزانيا المتحدة, سعادة السيد سيدي محمد محمد عبد الله بصفته سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وقد حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السيد بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، والسيد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وفقا لذات المصدر.(وأج)