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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 16:20     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- تسلم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد مقيمين, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تسلم, اليوم, رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد مقيمين".

ويتعلق الأمر بكل من "سعادة السيد بيكا هيفونان بصفته سفيرا لجمهورية فنلندا, سعادة السيد إنياس نغاكالا بصفته سفيرا لجمهورية الكونغو, سعادة السيد إيمان سالوم نجاليكاي بصفته سفيرا لجمهورية تنزانيا المتحدة, سعادة السيد سيدي محمد محمد عبد الله بصفته سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وقد حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد السيد بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، والسيد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وفقا لذات المصدر.(وأج)

آخر تعديل على الإثنين, 27 نوفمبر 2023 16:59
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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 نوفمبر 2023 16:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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