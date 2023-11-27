رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد -

المجلس الشعبي الوطني: مشروع قانون المالية لسنة 2024 كرس الطابع الاجتماعي للدولة -

تنظيم الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل -

عرض نصي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا نشاط السمعي البصري -

السيد عطاف يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا -

2024 سنة الاصلاح البنكي: نحو عصرنة النظام المصرفي واستقطاب الاموال المتواجدة خارجه -

إطلاق عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول 2024 -

افتتاح حظيرة واد السمار قريبا -

المجلس الشعبي الوطني: السيد فايد يعرض مشروع قانون المالية ل2024 أمام النواب -

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -

الخزان الروحي للزوايا والمدارس القرآنية يضمن سندنا لحماية البلاد ورص الصف -

وزارة الثقافة والفنون: تنصيب لجنة رفيعة المستوى لتقييم وإثراء دفتر شروط اختيار سيناريو فيلم عالمي حول الأميرعبد القادر -

مجلة أمريكية تكشف أساليب المغرب الملتوية ل تبييض احتلاله للصحراء الغربية من خلال مشاريع طاقوية مربحة -

تعليم عالي: توزيع وسم أدرس بالجزائر لعدد من المؤسسات الجامعية التي تستقبل الطلبة الدوليين -

جبهة البوليساريو تؤكد تصميم الشعب الصحراوي على تصعيد كفاحه لبلوغ أهدافه في الحرية -

كريكو تبرز التنسيق القطاعي الفعال في التكفل بالأشخاص بدون مأوى -

كانوي-كياك/ بطولة إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد-2024 : الجزائر تنهي المنافسة بـ13 ميدالية منها ذهبيتان و لكن دون تأشيرات أولمبية -

كلية الطب بورقلة: مركز المحاكاة الطبية ... مرفق تكويني هام للطلبة والأطباء -

مجلس الأمن: الصين تترأس الأربعاء إجتماعا رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية -