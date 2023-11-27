رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الجزائر - استقبل رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, السيدة إيماني داود عبود، والوفد المرافق لها في إطار زيارة مجاملة أدتها الى المحكمة الدستورية.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة, تطرق السيد بلحاج إلى "مجمل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 الذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون من خلال تكريس مبادئ الحكم الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية وضمان آليات إنفاذها، على غرار إنشاء محكمة دستورية مستقلة بصلاحيات واسعة".

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للإشارة, فإن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنشأتها الدول الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.